المنتخب الإيطالي يعود إلى روما رافعا كأس أمم أوروبا "يورو 2020" (فيديو وصور)
عاد المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المتوج بطلا لأوروبا بعد فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح، إلى روما فجر الاثنين، وسط احتفالات عمت البلاد من شمالها إلى جنوبها.
وخرج قائد "الأتزوري" جورجو كييليني من الطائرة رافعا الكأس القارية أمام عدد كبير من أنصار المنتخب جاؤوا للاحتفال باللقب الأوروبي الثاني في تاريخ المنتخب، بعد عام 1968.
الآتزوري 💙 والكأس الغالية 🏆🤩 في رومــا 🇮🇹🏡!— المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) July 12, 2021
نعم كأس أوروبا وصلت إلى روما 🌞#إيطاليا#فورزا_إيطاليا#يورو2020#نهضة_الآتزوريpic.twitter.com/8DKK11kRtK
وقفز ظهير أيسر منتخب ايطاليا، ليوناردو سبيناتسولا، الذي تعرض لإصابة في وتر أخيل في نصف النهائي ضد إسبانيا، على درجات سلم الطائرة قبل أن يسير على مدرج المطار مستعينا بعكازيه، وسط تصفيق رجال وسائل الإعلام والأفراد العاملين في المطار، الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع الأبطال.
#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
🤩 I canti, i cori, la festa dei nostri 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 sul volo verso #Roma 🎶🎉💪🏻#Nazionale#Azzurri#VivoAzzurro#EURO2020pic.twitter.com/0jcyXDPtTF
وتوجه أفراد المنتخب بعد ذلك إلى فندق قريب حيث سيخلدون إلى الراحة لبضع ساعات قبل أن يتم استقبالهم لاحقا من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتاريلا (79 عاما) الذي تابع المباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن، أمس الأحد.
كما تواجد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي حيث التقط صور سيلفي.
#Azzurri 🇮🇹 🏆— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 12, 2021
👑 The Champions of Europe have arrived back in #Rome 🇪🇺#VivoAzzurro#EURO2020pic.twitter.com/ZmDqUEhhya
وكان الآلاف من أنصار "الأتزوري" خرجوا إلى شوارع المدن الإيطالية بعد نهاية المباراة النهائية، مطلقين العنان للأناشيد والألعاب النارية حتى ساعات متأخرة من الليل.
المصدر: أ ف ب