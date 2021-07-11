إيطاليا تتوج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".. فيديو

توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد، في لندن.

وباغت الإنجليزي لوك شاو (26 عاما) مدافع فريق مانشستر يونايتد، منتخب "الأتزوري" بهدف سريع سجله في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ورد الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس، بهدف التعادل عند الدقيقة 67 من متابعة لكرة تائهة من داخل منطقة الجزاء، بعد ضربة ركنية، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وتمكن منتخب إيطاليا من الفوز في سلسلة ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل حارس مرماه جانلويجي دوناروما، الذي تصدى للركلتين الرابعة والخامسة اللتين نفذهما كل من اللاعبين جادون سانشو وبوكايو ساكا على الترتيب.

ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ, РАДИ КОТОРОГО МЫ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ПОЧТИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА СМОТРЕЛИ ЕВРО 🔥🔥🔥



Это уже история 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/jUmgfy41Fk — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

بينما ارتدت كرة المهاجم اإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي نفذ الركلة الثالثة، من القائم.

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وأحرز منتخب إيطاليا "الأتزوري - Squadra Azzurra" لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما، بعد فوز بلقب بطل "يورو 1968"، وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

بينما بلغ منتخب إنجلترا لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبيرة (أمم أوروبا وكأس العالم)، منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرض مهد كرة القدم، وتوج منتخب "الأسود الثلاثة" باللقب الأول والوحيد الكبير له حتى الآن.

المصدر: RT