"يورو 2020".. نهائي تاريخي بين إنجلترا وإيطاليا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد، صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، الذي سيكون مسرحا للملحمة التاريخية بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لـ"الأسود الثلاثة" لمواجهة نظيره "الآتزوري" الإيطالي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

TEAM NEWS: Kieran Trippier replaces Bukayo Saka as England revert to a three-man defence...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thoughts on this XI? @England | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Player of the tournament for England = _______ @England | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

بينما اختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني (56 عاما)، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الإنجليزي:

🇮🇹 Most likely to star for Italy? @azzurri | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

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وبلغ منتخب إنجلترا لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبيرة (أمم أوروبا وكأس العالم)، منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرض مهد كرة القدم، وتوج منتخب "الأسود الثلاثة" باللقب الأول والوحيد الكبير له حتى الآن.

بينما نجح منتخب إيطاليا "الأتزوري - Squadra Azzurra" بطل "يورو 1968"، في التأهل إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

المصدر: RT