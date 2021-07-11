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شاهد.. إنجلترا تصعق إيطاليا بهدف مبكر في نهائي "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. إنجلترا تصعق إيطاليا بهدف مبكر في نهائي 
Reuters /Facundo Arrizabalaga
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فاجأ المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي بهدف مبكر، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الجارية بينهما في هذه الأثناء، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

ولم يمهل الإنجليزي لوك شاو (26 عاما) مدافع فريق مانشستر يونايتد، منتخب "الأتزوري" سوى دقيقتين فقط قبل أن يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

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المصدر: RT 

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