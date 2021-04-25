مصر.. قرار قضائي جديد ضد مرتضى منصور

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة في الجيزة اليوم الأحد، تغريم مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكانت جنح العجوزة قد أصدرت القرار المتقدم بتغريم منصور 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

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وكان ممدوح عباس قد أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

المصدر: صحيفة المصري اليوم