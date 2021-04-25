مصر.. قرار قضائي جديد ضد مرتضى منصور
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أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة في الجيزة اليوم الأحد، تغريم مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.
وكانت جنح العجوزة قد أصدرت القرار المتقدم بتغريم منصور 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق.
بسبب ممدوح عباس.. قرار قضائي جديد ضد #مرتضى_منصورhttps://t.co/h2vhh3OHiPpic.twitter.com/E94pn9TUg2— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 25, 2021
وكان ممدوح عباس قد أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.
المصدر: صحيفة المصري اليوم