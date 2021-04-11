الكشف عن الحالة الصحية لمرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه الأحد الماضي أمام باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بمرضي السكر والضغط.

وقال مرتضى، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"في بيان مطول: "الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالي لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020، الشكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضي بقضاء الله".

الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالي لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020 الشكر لله على... Posted by Mortada Mansour on Saturday, April 10, 2021

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وأضاف: "يوم الأحد الماضي الموافق 4 أبريل 2021 أثناء توجهي لحضور الجلسة الخاصة بالدعوي المقامة مني ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار عزلي لمدة 4 سنوات، وأمام باب شقتي سقطت مغشيا علي ولم أشعر بشيء سوي أنني علمت بعد ذلك بأن قرار الدكتور طارق يوسف الذي أبلغته أسرتي فورا بما حدث لي لابد أن أدخل العناية المركزة فورا، وبعد إطلاعه على التحاليل تبين أن نسبة السكر في الدم قد وصلت إلى 550 والتراكمي 15 وضغطي أصبح 220/125 مع أنني لست مريضا بالسكر أو بالضغط من قبل، والكارثة أن جسدي بالكامل لا يوجد به نقطة مياه بعد إصابتي بالجفاف".

وتابع: "كان لدي شعور بالحزن، الذي لم يستطع جسدي أن يتحمله، فكانت هزيمتي أمام المرض، فلم يهزمني في حياتي أي مؤامرات أو عقبات فلقد تعرضت لصدمات كثيرة ولكني وقفت على قدمي ولم أهتز لحظة، وأكملت مشواري في معركتي ضد الفساد والظلم منذ أن كنت قاضيا حتى استقلت من على منصة القضاء عام 1984".

وأوضح: "لكن لم أكن أعلم أن ما أحمله بداخلي من حزن وغم بسبب ما يصدر ضدي من قرارات كلها ظالمة غير مبررة ليس لها علاقة لا بالقانون أو بالواقع، ستؤدي بي إلى هزيمة جسدي أمام المرض".

وتم إيقاف مرتضى منصور عن منصبه في الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة بسبب وجود مخالفات إدارية لمجلسه أدت إلى صدور قرار بإيقاف مجلس الإدارة وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، إلى جانب تشكيل لجنة جديدة لإدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر: facebook/Mr.Mortada.Mansour