صلاح وتريزيغيه يغادران مصر (صورة)

وصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ومواطنه محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا إلى إنجلترا، وذلك بعد مشاركتهما مع منتخب "الفراعنة" في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021.

ونشر تريزيغيه صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام" مع صلاح في الطائرة بعد وصولهما إلى إنجلترا اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، لكي يلتحقا بأنديتهما في الساعات القادمة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

instagram/mahmoudtrezeguet

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في اللقاء القادم مع أرسنال يوم السبت المقبل، فيما سيواجه أستون فيلا فريق فولهام، يوم الأحد القادم.

وخاض الثنائي مواجهتي كينيا وجزر القمر، واستطاع صلاح أن يسجل ثنائية في مواجهة جزر القمر التي أقيمت أمس الاثنين، وساهما في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات