قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 منها 7 عربية (فيديو)

التحق منتخب الرأس الأخضر بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، عقب فوزه على منتخب موزمبيق (1-1) يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات.

وجاء هدف منتخب الرأس الأخضر بـ"نيران صديقة" سجله الموزمبيقي، فيصل بانغال، خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب الرأس الأخضر، رصيده إلى 10 نقاط ليتأهل رفقة المنتخب الكاميروني صاحب المركز الأول، ومستضيف البطولة إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.

🎥 ملخص المباراة:



🇲🇿 موزمبيق 0-1 الرأس الأخضر 🇨🇻



3 نقاط خارج الديار تضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للقروش الزرقاء 🦈#TotalAFCONQ2021 | @fcfcomunicapic.twitter.com/BPEuFiqYmU — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 30, 2021

وتأهلت 19 منتخبا بذلك إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، باستثناء منتخب من المجموعة الثانية عشرة، بعد أن تأجلت مباراة منتخب سيراليون وضيفه بنين، لإشعار آخر، بسبب الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ 19 المتأهلة، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة:

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المجموعة الأولى: مالي، غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا، السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا، الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال، غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، ؟.

وأصدر الاتحاد البنيني بيانا جاء فيه: طإن الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون، حالت دون إقامة المباراة".

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وأشار الاتحاد البنيني إلى أن منتخب بلاده عاد إلى فندق الإقامة انتظارًا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أبلغ منتخب بنين بإقامة اللقاء في السابعة مساء بتوقيت غرينتش، قبل تعذر إقامة المباراة.

ومن المقرر أن يصدر الكاف قرارا رسميا بخصوص أزمة المباراة، وإقامتها من عدمه بعد الأحداث التي صاحبتها على مدار يوم الثلاثاء.

واعترض منتخب بنين على نتائج تحاليل فيروس كورونا التي أثبتت إصابة 6 من لاعبيه، واتهم سيراليون بالتزوير.

ويحتل منتخب بنين، المركز الثاني خلف نيجيريا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات