 
مباشر

سابع منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 (فيديو)

الرياضة

سابع منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 (فيديو)
Getty
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2wk

تأهل المنتخب الموريتاني إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، عقب فوزه على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى (1-0) اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات.

ويدين منتخب "المرابطون" بالفضل في انتصاره للمهاجم أبوباكار كامارا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
شاهد.. مصر تقسو على جزر القمر
شاهد.. مصر تقسو على جزر القمر

ورفع منتخب موريتانيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن المتصدر المغرب الذي يستضيف بوروندي في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

وتأهلت موريتانيا بذلك إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخها.

واصبحت موريتانيا سابع منتخب عربي يبلغ نهائيات القارة السمراء، بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر، وهو رقم قياسي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا