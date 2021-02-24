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الكشف عن موعد عودة راموس إلى ريال مدريد

الرياضة

الكشف عن موعد عودة راموس إلى ريال مدريد
SERGIO PEREZ
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كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الموعد المقرر الذي حدده ريال مدريد لعودة قائد الفريق سيرخيو راموس للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وكان راموس قريبا من العودة إلى تدريبات الفريق ومشاركته في مواجهاته الرسمية قبل أسبوعين، لكنه المدافع البالغ 34 عاما لانتكاسة جديدة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وقدرت فترة غيابه بنحو شهر ونصف إلى شهرين.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن راموس حدد موعدا نهائيا للعودة إلى الملكي، والذي سيكون في 13 من شهر مارس القادم، لخوض مواجهى الريال أمام إلتشي في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة أنه في حال تم الأمر فهذا يقضي بأن راموس سيكون حاضرا في مباراة الإياب ضد أتالانتا في ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، والتي ستقام في 16 من نفس الشهر.

بهذا بات مؤكدا عدم قدرة راموس على خوض لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد في 7 من شهر مارس.

المصدر: "صحيفة آس الإسبانية"

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