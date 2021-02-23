مقصية جيرو تمنح تشيلسي فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (فيديو)

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين "البلوز" بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي أوليفيه جيرو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بمقصية رائعة عند الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.

وأقيمت المباراة التي كانت مقررة على ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، في العاصمة الرومانية بوخارست بسبب إجراءات فيروس كورونا المعتمدة في إسبانيا والتي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا إليها.

🏆 | دوري أبطال أوروبا🇪🇺

⚽️ | أتلتيكو مدريد 0 × 1 تشيلسي

🎯 | هدف جيرو 🤩👌🏻🖤 pic.twitter.com/s35Gd367Vx — احمد (@0I_9_) February 23, 2021

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وبهذا الفوز، وضع تشيلسي قدما في الدور ربع النهائي من المسابقة بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في الـ17 من مارس المقبل.

المصدر: RT