بايرن ميونخ يقسو على لاتسيو برباعية في دوري الأبطال (فيديو)

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مستغلا خطأ فادحا من مدافع لاتسيو.

لاتسيو 0-1 بايرن ميونخ

هدف بايرن الأول عن طريق ليفاندوفسكيpic.twitter.com/2h8tjnCn7V — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021

وفي الدقيقة الـ24 عزز الإنجليزي جمال موسيالا النتيجة للبايرن بتسجيله الهدف الثاني، وأصبح أصغر لاعب يسجل بقميص الفريق البافاري في دوري الأبطال عن عمر 17 عاما و363 يوما.

لاتسيو 0-2 بايرن ميونخ

هدف بايرن الثاني عن طريق موسيالا

pic.twitter.com/500giNKr9L — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021

وأضاف ليروي سانيه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.

لاتسيو 0-3 بايرن ميونخ

هدف بايرن الثالث عن طريق ساني

pic.twitter.com/yI2TYgEPjc — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021

وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني أضاف مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي الهدف الرابع للبايرن بالخطأ في مرمى فريقه.

لاتسيو 0-4 بايرن ميونخ

هدف بايرن الرابع

pic.twitter.com/OivKcDJRyW — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021

وسجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، قطع البايرن حامل اللقب شوطا كبيرا للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة القارية العريقة بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا في الـ17 من مارس المقبل.

المصدر: RT