بايرن ميونخ يقسو على لاتسيو برباعية في دوري الأبطال (فيديو)
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مستغلا خطأ فادحا من مدافع لاتسيو.
لاتسيو 0-1 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021
هدف بايرن الأول عن طريق ليفاندوفسكيpic.twitter.com/2h8tjnCn7V
وفي الدقيقة الـ24 عزز الإنجليزي جمال موسيالا النتيجة للبايرن بتسجيله الهدف الثاني، وأصبح أصغر لاعب يسجل بقميص الفريق البافاري في دوري الأبطال عن عمر 17 عاما و363 يوما.
لاتسيو 0-2 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021
هدف بايرن الثاني عن طريق موسيالا
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17 عام و363 يومًا 💎— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 23, 2021
أصبح جمال موسيالا أصغر لاعب يسجل بقميص #البايرن في #دوري_الأبطال 👏#لاتسيو_بايرن 🔵 0⃣ - 2⃣ 🔴 pic.twitter.com/H9Zg6KHeDW
وأضاف ليروي سانيه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.
لاتسيو 0-3 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021
هدف بايرن الثالث عن طريق ساني
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وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني أضاف مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي الهدف الرابع للبايرن بالخطأ في مرمى فريقه.
لاتسيو 0-4 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 23, 2021
هدف بايرن الرابع
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وسجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، قطع البايرن حامل اللقب شوطا كبيرا للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة القارية العريقة بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا في الـ17 من مارس المقبل.
المصدر: RT