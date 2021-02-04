ترتيب الأندية الفائزة بكأس العالم

تنطلق اليوم الخميس، مباريات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، في قطر التي ستنظم كأس العالم لعام 2022 أيضا.

وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال فريقي تايغرز المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، على أستاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان القطرية.

وسيكون الفائز في هذه المباراة، على موعد في الدور قبل النهائي، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، يوم الأحد المقبل.

كما سيشهد اليوم مواجهة عربية تجمع بين الأهلي المصري، بطل إفريقيا، والدحيل القطري المستضيف.

وسيواجه الفائز في "الديربي" العربي في الدور قبل النهائي، نادي بايرن ميونيخ، يوم الاثنين المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير.

وعرفت كأس العالم للأندية سابقا بـبطولة العالم للأندية (في نسخة 2000 و2005)، هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" لتعوض مسابقة كأس "الإنتركونتيننتال".

وأعلن الـ"فيفا" عام 1999 عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية، لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص، لمعرفة أقوى ناد في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت مقتصرة على مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية، أبطال الاتحادات القارية الأخرى، تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن ناد في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.

وأُقيمت كأس العالم للأندية لأول مرة في عام 2000 ولم تقم بين عامي (2001 و2004) بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية. وتقام البطولة كل سنة منذ 2005. استضافت البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر، وتشارك فيها أفضل أندية العالم الفائزة بدوري الأبطال في قارتها، وهي: الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس ليبرتادوريس، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أوقيانوسيا، ودوري أبطال الكونكاكاف، إضافة إلى النادي بطل الدوري من البلد المستضيف.

وقد فازت عشرة أندية مختلفة في 16 نسخة من البطولة، وذهبت سبعة ألقاب منها إلى قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، برصيد أربع مرات أعوام (2014، 2016، 2017 و2018)، ونادي برشلونة، الفائز باللقب ثلاث مرات، ويليهما نادي كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين.

وفيما يلي ترتيتب الأندية الفائزة بلقب بطل كأس العالم للأندية:

1- ريال مدريد (إسبانيا) أربع مرات (2014، 2016، 2017 و2018)

2- برشلونة (إسبانيا) ثلاث مرات (2009، 2011، 2015)

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3- كورينثيانز (البرازيل) مرتين (2000، 2012)

4- ساو باولو (البرازيل) مرة واحدة (2005)

5- إنترناسيونال (البرازيل) مرة واحدة (2006)

6- ميلان (إيطاليا) مرة واحدة (2007)

7- إنتر ميلان (إيطاليا) مرة واحدة (2010)

8- مانشستر يونايتد (إنجلترا) مرة واحدة (2008)

9- ليفربول (إنجلترا) مرة واحدة (2018)

10- بايرن ميونخ (ألمانيا) مرة واحدة (2013).

وتتنافس على لقب النسخة الحالية للمونديال 6 أندية، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، بسبب قيود السفر نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا، والأندية الستة التي ستخوض غمار هذه النسخة الاستثنائية للمونديال، هي: الدحيل القطري (المستضيف)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتايغرز المكسيكي (بطل كونكاكاف)، إضافة إلى ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس".

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة هو المنسحب من النسخة الحالية للبطولة، أوكلاند سيتي، برصيد 9 مرات، ويأتي خلفه ريال مدريد والأهلي المصري بواقع 5 مرات سابقة، وسيتفوق الفريق المصري على العملاق الإسباني بعد مشاركته في النسخة الجديدة.

المصدر: وكالات