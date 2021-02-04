الأهلي يهزم الدحيل في مونديال الأندية بقطر (فيديو)

انتزع نادي الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، من الدحيل القطري بفوزه عليه في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في قطر.

ويدين الأهلي بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

هدف حسين الشحات في الدحيل القطري#الاهلي_الدحيلpic.twitter.com/TKBolB1RCI — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 4, 2021

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وضرب الأهلي بذلك موعدا في المربع الذهبي لمونديال الأندية 2020، مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.

بينما سيكتفي الدحيل بالمنافسة على المركز الخامس للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، الذي خسر بدوره أمام فريق تيغريس أونال المكسيكي (1-2) في المباراة الافتتاحية، التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الخميس أيضا، على إستاد أحمد بن علي، بمدينة الريان.

أما فريق تيغريس بطل "الكونكاكاف"، فسيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، يوم الأحد المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير، في أستاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT