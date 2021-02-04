التشكيلة الأساسية "للقمة" العربية في مونديال قطر للأندية

تتجه أنظار عشاق الكرة عامة والعربية خاصة مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سيحتضن لقاء الدحيل وضيفه الأهلي المصري، في مونديال الأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وسيتأهل الفائز في هذا "الديربي" العربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، لمواجهة بطل أوروبا، نادي بايرن ميونخ الألماني.

واختار الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المواجهة الهامة ضد الدحيل المستضيف:

Our starting XI for tonight's game 🦅💪 pic.twitter.com/pQ8vRpHgA5 — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) February 4, 2021

بينما وضع الفرنسي، صبري لموشى، المدير الفني لنادي الدحيل، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه "المارد الأحمر" المصري:

قائمة #الدحيل ❤️ في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري ضمن الدور الثاني من بطولة #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/TY6ZLt5fjT — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 4, 2021

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وسيضرب الفائز في "الديربي" العربي، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية 2020، مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير، ستاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/AlAhlyEnglish/DuhailSC"