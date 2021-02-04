شاهد.. أول أهداف كأس العالم للأندية في قطر

أحرز الكوري الجنوبي، كي هي كيم، لاعب فريق أولسان هيونداي، أول أهداف النسخة الـ17 لبطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت اليوم الخميس، في قطر.

وسجل كي هي كيم هدف التقدم لفريقه في مرمى منافسه تيغريس أونال المكسيكي، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة الافتتاحية، على إستاد أحمد بن علي، بمدينة الريان.

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وسيكون الفائز في هذه المباراة، على موعد في الدور قبل النهائي، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن فريق أولسان هيونداي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2012.

بينما يشارك تيغريس أونال لأول مرة في كأس العالم، بعد تتويجه بلقب بطل كأس "الكونكاكاف" على حساب فريق لوس أنجلوس بطل الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف واحد، في النهائي الذي أقيم في أورلاندو الأمريكية في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات