سولاري مدرب ريال مدريد السابق يقود كلوب أمريكا المكسيكي

عين كلوب أمريكا المكسيكي مدرب ريال مدريد السابق، سانتياغو سولاري، لخلافة ميغيل هيريرا، الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر.

وخاض سولاري 11 مباراة دولية مع الأرجنتين ولعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2000 و2005 في فترة "غالاكتيكوس".

ودرب فريق الشباب في ريال مدريد بين 2016 و2018 ثم انتقل للفريق الأول بعد إقالة يولن لوبتيجي، لكنه غادر بعد أربعة أشهر وخلفه زين الدين زيدان.

Águilas:



✍️ Santiago Solari is our new head coach.



Welcome to #ElMásGrande, Mr. Solari! 🦅🇦🇷#FlyWithUs 🔸🔷🔸 pic.twitter.com/pw4E1cnwRX — Club América EN (@ClubAmerica_EN) December 29, 2020

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وقال سانتياغو بانوس، رئيس كلوب أمريكا: "نقر بأن سولاري يشكل واجهة مثالية لمشروعنا".

وأضاف: "خلال مسيرته في اللعب والتدريب تحمل المسؤولية بنجاح أمام تطلعات أندية مثل كلوب أمريكا هدفها الألقاب فقط".

وأقيل هيريرا بعد الخسارة 3-1 من لوس أنجلوس قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وستكون أول مباراة لسولاري ضد أتليتيكو سان لويس عند انطلاق الموسم الجديد من الدوري المكسيكي في التاسع من يناير.

المصدر: "رويترز"