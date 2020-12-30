 
مباشر
عاجل
انفجار قوي وإطلاق نار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

سولاري مدرب ريال مدريد السابق يقود كلوب أمريكا المكسيكي

الرياضة

سولاري مدرب ريال مدريد السابق يقود كلوب أمريكا المكسيكي
AFP MIGUEL MEDINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgq2

عين كلوب أمريكا المكسيكي مدرب ريال مدريد السابق، سانتياغو سولاري، لخلافة ميغيل هيريرا، الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر.

وخاض سولاري 11 مباراة دولية مع الأرجنتين ولعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2000 و2005 في فترة "غالاكتيكوس".

ودرب فريق الشباب في ريال مدريد بين 2016 و2018 ثم انتقل للفريق الأول بعد إقالة يولن لوبتيجي، لكنه غادر بعد أربعة أشهر وخلفه زين الدين زيدان.

إقرأ المزيد
رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن التخلي عن المدرب توخيل
رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن التخلي عن المدرب توخيل

وقال سانتياغو بانوس، رئيس كلوب أمريكا: "نقر بأن سولاري يشكل واجهة مثالية لمشروعنا".

وأضاف: "خلال مسيرته في اللعب والتدريب تحمل المسؤولية بنجاح أمام تطلعات أندية مثل كلوب أمريكا هدفها الألقاب فقط".

وأقيل هيريرا بعد الخسارة 3-1 من لوس أنجلوس قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وستكون أول مباراة لسولاري ضد أتليتيكو سان لويس عند انطلاق الموسم الجديد من الدوري المكسيكي في التاسع من يناير.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا