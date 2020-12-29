رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن التخلي عن المدرب توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان إقالة مدربه، توماس توخيل، من منصبه بعد عامين ونصف من قيادة الفريق الفرنسي.

وقال نص بيان النادي: "بعد تحليل الموقف الرياضي، قرر النادي إنهاء عقد توماس توخيل".

ويمتد عقد المدرب الألماني مع سان جيرمان حتى صيف 2021.

وصرح ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي: "أرغب في أن أشكر توماس توخيل وطاقمه التدريبي على كل شيء فعلوه من أجل النادي".

وواصل: "توماس كان يعمل بالكثير من الطاقة والحماس، وبالطبع سنتذكر الأوقات الجيدة التي تشاركناها سويا، أتمنى له الأفضل في المستقبل".

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

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وجاءت هذه الإقالة رغم النتائج الجيدة التي يتمتع بها الفريق بمختلف المستويات الفترة الأخيرة، وكان آخرها الفوز على ستراسبورغ برباعية نظيفة في الدوري ضمن منافسات الجولة الـ17.

وكان توخيل قد تسبب في الكثير من الجدل عقب المباراة حينما اشتكى لـ"سبورت 1" الألمانية حول التوقعات الكثيرة والكبيرة في النادي والبيئة المحيطة، وكانت تقارير في فرنسا قد أوضحت أن تلك التصريحات أغضبت النادي الباريسي.

المصدر: twitter\PSG