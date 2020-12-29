نيمار يثير الجدل مجددا بسبب حفلة ليلة رأس السنة

تصدر النجم نيمار العناوين مجددا بسبب التقارير التي تتحدث عن استضافة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لحفلة ضخمة ليلة رأس السنة رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب أسيلمو غويش، الصحفي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، أن مهاجم باريس سان جيرمان يستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطىء البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الفائت وتستمر حتى يوم رأس السنة الجديدة.

وزعم غويش أن نيمار، الذي أثار الجدل سابقا بسبب حفلاته الصاخبة، قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة جيرانه.

⚠️ #Neymar has received widespread criticism for planning a New Year's massive party during the pandemic. 🎉🦠🤔 https://t.co/xu0j5veLfs — AS English (@English_AS) December 29, 2020

ولم يكن غويش الوحيد الذي كشف عن حفلة نيمار هذه، بل قام ليو دياش، الصحفي في موقع "متروبوليس" المعروف بمقالاته حول المشاهير، بتسمية الفنانين الذين سيؤدون وصلات في حفلة نجم برشلونة الإسباني السابق، بينهم لودميلا وويسلي سافاداو.

ويزعم أن رجال الأمن في فيلا نيمار سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعانت البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المتوفين 191 ألف شخص من أصل 7,4 مليون مصاب بالفيروس.

وأصدرت شركة "أجينسيا فابريكا" المتخصصة بتنظيم الحفلات، بيانا تؤكد فيه أنه تم التواصل معها لتنظيم حفلة ليلة رأس السنة في منطقة كوستا فيردي، حيث تقع فيلا نيمار، بحضور "حوالي 150 شخصا... مع احترام جميع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة".

لكن محامي نيمار نفوا أنه تم التخطيط لحفلة أو أن الحدث الذي تنظمه "أجينسيا فابريكا" له علاقة بنجم كرة القدم، وقالوا :"لا! هذا حدث خاص بفابريكا. لا علاقة له بنيمار".

وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو.

وناشد مجلس البلدة السكان البالغ عددهم 41 ألفا عدم إقامة حفلات رأس السنة وأقامت الشرطة حواجز لمنع تجمع الناس.

وقال مجلس البلدة في بيان:"ليس لدينا أي معلومات عن هذه الحفلة".

ولم يعلق نيمار، الذي غاب عن سان جيرمان منذ 13 ديسمبر الحالي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها أمام ليون في الدوري الفرنسي، على أخبار الحفلة، واكتفى في الأيام القليلة الماضية بنشر صور لعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي من دون تعليق.

وتقع فيلا نيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبطا للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعا صحيا وساونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة الى أماكن لتناول الطعام.

المصدر: "أ ف ب"