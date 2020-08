التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مانشستر سيتي وريال مدريد

Your City line-up for tonight’s huge #UCL match! 🙌



Starting XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus.



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/15xYmqhKDF