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التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مانشستر سيتي وريال مدريد

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Reuters
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب "الاتحاد"، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه النادي الملكي:

بينما وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

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المصدر: "twitter/ManCity/realmadridarab" 

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