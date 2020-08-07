هل يخرج ريال مدريد لأول مرة من دوري الأبطال تحت قيادة زيدان؟

يواجه ريال مدريد خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على يد مضيفه مانشستر سيتي، الذي يستضيفه اليوم الجمعة، في إياب دور 16 للبطولة.

ونجح زيدان في قيادة الفريق الملكي، ثلاث مرات متتالية، إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" في الأعوام (2016، 2017، 2018)، محققا بذلك العلامة الكاملة في مشواره التدريبي حتى الآن، ضمن هذه البطولة.

بيد أن هذه المرة، مهمة زيدان ستكون صعبة للغاية في تعويض خسارة ريال مدريد ذهابا بهدف مقابل اثنين، في عقر داره، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وبالتالي تفادي الخروج لأول مرة في تاريخه من البطولة الأوروبية المرموقة.

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وبعد أن ترك زيدان منصبه بشكل مفاجئ صيف 2018، عقب الفوز باللقب الثالث، أخفق ريال مدريد تحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في تخطي حاجز دور الـ16 بالذات في الموسم الماضي للبطولة، حيث خرج على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي، عقب فوز "الميرينغي" ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، وتعرض لهزيمة ساحقة (1-4) في عقر داره، في غياب قائده سيرخيو راموس، الذي سيغيب عن مواجهة اليوم أيضا، بسبب عقوبة الإيقاف كذلك.

يذكر أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ستقام مساء اليوم الجمعة في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "الاتحاد".

المصدر: RT