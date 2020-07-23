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شاهد.. احتفال لاعبي ليفربول داخل حجرة تغيير الملابس

الرياضة

شاهد.. احتفال لاعبي ليفربول داخل حجرة تغيير الملابس
Reuters
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احتفل لاعبو ليفربول مع مدربهم الألماني يورغن كلوب، بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميا عقب المباراة أمام تشيلسي (5-3)، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 37.

وقدم لاعبو فريق ليفربول أداء رائعا أمام تشيلسي، ونجحوا في تحقيق فوز مثير عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحتفلوا بطريقة مثالية بتتويجهم رسميا باللقب في غرفة تغيير الملابس.

وتسلم النجم المصري محمد صلاح وزملاؤه في فريق "الريدز" والمدرب يورغن كلوب، الميدالياليات الذهبية، قبل أن يرفع قائد ليفربول، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

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يذكر أن ليفربول حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه، مانشستر سيتي، أمام تشيلسي تحديدا، بهدف مقابل هدفين.

المصدر: RT

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