شاهد.. احتفال لاعبي ليفربول داخل حجرة تغيير الملابس

احتفل لاعبو ليفربول مع مدربهم الألماني يورغن كلوب، بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميا عقب المباراة أمام تشيلسي (5-3)، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 37.

وقدم لاعبو فريق ليفربول أداء رائعا أمام تشيلسي، ونجحوا في تحقيق فوز مثير عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحتفلوا بطريقة مثالية بتتويجهم رسميا باللقب في غرفة تغيير الملابس.

Start your day in the best possible way... 😍#LFCchampionspic.twitter.com/3iP2O0gr9k — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 23, 2020

What. A. Night. 😅



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𝑺𝒊𝒈𝒏 𝒖𝒑 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒉 𝑭𝑹𝑬𝑬 𝒐𝒇 𝑳𝑭𝑪𝑻𝑽 𝑮𝑶 👇 — LFCTV (@LFCTV) July 23, 2020

وتسلم النجم المصري محمد صلاح وزملاؤه في فريق "الريدز" والمدرب يورغن كلوب، الميدالياليات الذهبية، قبل أن يرفع قائد ليفربول، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

GIFs you won't get tired of using, Reds! 😍



Find all of the best moments from last night over on our @GIPHY page 🙌 #LFCchampions — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 23, 2020

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يذكر أن ليفربول حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه، مانشستر سيتي، أمام تشيلسي تحديدا، بهدف مقابل هدفين.

المصدر: RT