ردة فعل شرطة ليفربول على احتفالات الجماهير بلقب بطل الدوري (فيديو)

أصدرت شرطة "ميرسيسايد" أمرا بتفريق مشجعي ليفربول حول ملعب "أنفيلد" لمنع التجمعات بسبب كورونا، قبل مباراته أمام تشيلسي (5-3)، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوافد عشاق فريق ليفربول إلى محيط ملعب "أنفيلد"، بالرغم من الدعوات إلى عدم التجمع ومنع حضور المباريات بسبب وباء كورونا، للاحتفال رسميا بكأس بطل الدوري الممتاز، الذي طال انتظاره 30 عاما.

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ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فقد أغلقت الشرطة الشوارع المجاورة لمعلب "أنفيلد"، وتم إصدار نظام تفرقة التجمعات مدته 48 ساعة، ووعدت بمنع أي تجمعات جماهيرية وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونصح مجلس المدينة المشجعين بالحفاظ على المسافة الجسدية وتجنب الازدحام.

وكان ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه، مانشستر سيتي، أمام تشيلسي تحديدا، بهدف مقابل هدفين.

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وقام أسطورة ليفربول، السير كيني دالغليش، بعد انتهاء المباراة، بتقليد النجم المصري محمد صلاح وزملائه بالميداليات الذهبية، قبل أن يرفع قائد "الريدز"، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

المصدر: RT