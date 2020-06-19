شاهد الفيديو الذي تسبب باستبعاد لاعبين من المنتخب العراقي عن صفوف "أسود الرافدين"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو يظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، يحتفلان دون التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس بكورونا.

بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالأخرين والإبتعاد عن التجمعات فضلاً عن المساهمة في التقليل والإستهزاء من خطورة pic.twitter.com/gGytcxb7eH — وكالة الرياضة العراقية - ISA (@iraqi_sport_iq) June 19, 2020

طبعا تصزف غير مقبول من ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي

ذكرني بتصرف فواز القرني و عبدالرحمن العبود

بس الفرق العقوبة على ضرغام و علاء اكبر pic.twitter.com/oWta4WXr3z — Alhasan (@1Ha3an) June 19, 2020

وردا على الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، إبعاد إسماعيل ومهاوي عن تشكيلة "أسود الرافدين" بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما غرمهم الاتحاد العراقي بمبلغ 2 مليون دينار (أي حوالي 1600 دولار) على كل منهما، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا في العراق.

إستبعاد ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن منتخب العراق وغرامة 4 مليون دينار عراقي، واستثمار هذه الغرامة في دعم العوائل المتضررة من جانحة كورونا، وذلك على خلفية فيديو الاحتفال المخالف للتعليمات الصحية#الديربيpic.twitter.com/FRuhtBF3m8 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 19, 2020

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المصدر: مواقع التواصل