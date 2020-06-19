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شاهد الفيديو الذي تسبب باستبعاد لاعبين من المنتخب العراقي عن صفوف "أسود الرافدين"

الرياضة

شاهد الفيديو الذي تسبب باستبعاد لاعبين من المنتخب العراقي عن صفوف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو يظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، يحتفلان دون التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس بكورونا.

وردا على الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، إبعاد إسماعيل ومهاوي عن تشكيلة "أسود الرافدين" بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما غرمهم الاتحاد العراقي بمبلغ 2 مليون دينار (أي حوالي 1600 دولار) على كل منهما، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا في العراق.

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إبعاد لاعبين عن المنتخب العراقي لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا
إبعاد لاعبين عن المنتخب العراقي لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا

المصدر: مواقع التواصل

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