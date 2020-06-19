إبعاد لاعبين عن المنتخب العراقي لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، إبعاد لاعبين أساسيين اثنين عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين والإبتعاد عن التجمعات، فضلا عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قررت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ستريشكو كاتانيتش إبعادهما عن صفوف المنتخب".

وأضاف البيان أن: "غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي (أي حوالي 1600 دولار) فرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".

وأشار البيان إلى أن "الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعا في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفيروس اللعين، خاصة ونحن نعيش الآن أياما قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".

المصدر: RT