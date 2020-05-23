اليوم.. انطلاق منافسات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم الإلكترونية

تنطلق اليوم السبت منافسات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم لكن ليس على المستطيل الأخضر بل عبر الألعاب الإلكترونية التي شكلت بديلا للاتحاد الأوروبي عن البطولة التي كانت مقررة هذا الصيف.

وبدلا من نجوم القارة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كاين، سيكون "نجوم" المنافسة شبان يجلسون خلف شاشة ويتحكمون باللاعبين عبر جهاز "بلاي ستيشن".

وتقام بطولة "إي يورو" (كأس أوروبا الإلكترونية) في عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة 16 منتخبا، وتوفر للمشاركين فيها جوائز مالية تصل إلى 40 ألف يورو.

وعادة ما يحصل اللاعبون "الإلكترونيون" على رواتب من الأندية التي يمثلونها، تتراوح بين ألفين وستة آلاف يورو شهريا.

وستقام البطولة وفق نظام يختلف عن المعتاد، فمباريات الدور الأول تقام بنظام خروج المغلوب في لقاء يخوضه لاعبان من كل منتخب، أما الأدوار الإقصائية، فيتأهل منها الفائز في سلسلة من ثلاث مباريات (بنظامي الفردي والزوجي)، على أن يتوج باللقب الفائز من مواجهة نهائية تتألف من خمس مباريات ممكنة.

ويأمل "يويفا" في أن تجذب بطولته القارية الإلكترونية "أربعة ملايين مشاهد على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع"، علما بأن البطولة ستبث عبر قنوات في مختلف دول العالم، اعتادت بث مسابقات الاتحاد.

🇭🇷 Kramaric

🇫🇷 Griezmann

🇩🇰 Eriksen

🇹🇷 Burak Yilmaz



🤔 A, B, C or D? Best goal from eEURO qualifying is _____



🎮 The #eEURO2020 final tournament is this weekend! 🎮 pic.twitter.com/6mKAMYn4c4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) May 20, 2020

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وستكون بطولة "كأس أوروبا" الإلكترونية الأولى من نوعها، وتأتي في ظل زيادة الإقبال على هذا النوع من المنافسات في الأسابيع الأخيرة، مع القيود الواسعة التي فرضت على التنقل والسفر للوقاية من تفشي "كوفيد-19"، وتوقف معظم منافسات اللعبة الشعبية الأولى عالميا، على الرغم من أن بعضها (مثل الدوري الألماني لكرة القدم) بدأ بالعودة تدريجيا، لكن خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

واضطر الاتحاد القاري في مارس الماضي إلى تأجيل البطولة التي كانت مقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، إلى الفترة الزمنية ذاتها تقريبا العام المقبل.

المصدر: "أ ف ب"