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رسميا.. مسمى بطولة الأمم الأوروبية سيبقى "يورو 2020" رغم تأجيلها للعام المقبل

الرياضة

رسميا.. مسمى بطولة الأمم الأوروبية سيبقى
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، المحافظة على تسمية بطولة الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" رغم تأجيلها إلى العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه بعد مراجعة داخلية شاملة، وعقد مناقشات مع الشركاء، قررت اللجنة التنفيذية أن البطولة ستحتفظ باسمها "يورو 2020" للحفاظ على الجوهر الأصلي للبطولة، واحتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق اليورو (1960 – 2020).

وأضاف "اليويفا": "من المفيد أن نتذكر كيف اجتمعت كل عائلة كرة القدم، للتعامل مع الظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا، والأوقات الصعبة التي مرت على أوروبا والعالم في عام 2020". 

وسيقام "يورو 2020" صيف 2021 بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو.

وكان من المقرر إقامة النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة.

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كما أعلن "اليويفا" تقديم مساعدات مالية للاتحادات والأندية الأوروبية، لتخطي الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.

المصدر: uefa.com

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