رسميا.. مسمى بطولة الأمم الأوروبية سيبقى "يورو 2020" رغم تأجيلها للعام المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، المحافظة على تسمية بطولة الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" رغم تأجيلها إلى العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه بعد مراجعة داخلية شاملة، وعقد مناقشات مع الشركاء، قررت اللجنة التنفيذية أن البطولة ستحتفظ باسمها "يورو 2020" للحفاظ على الجوهر الأصلي للبطولة، واحتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق اليورو (1960 – 2020).

🏟️ Following the postponement of @EURO2020 to the summer of 2021, the #UEFAExCo has decided that the tournament will still be known as UEFA EURO 2020.



Full story: 👇 — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

وأضاف "اليويفا": "من المفيد أن نتذكر كيف اجتمعت كل عائلة كرة القدم، للتعامل مع الظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا، والأوقات الصعبة التي مرت على أوروبا والعالم في عام 2020".

وسيقام "يورو 2020" صيف 2021 بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو.

وكان من المقرر إقامة النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة.

The #UEFAExCo today decided to release immediately the club benefit payments related to the clubs’ contribution to UEFA national team competitions.



676 clubs from all 55 member associations will benefit from €70m in payments.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

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كما أعلن "اليويفا" تقديم مساعدات مالية للاتحادات والأندية الأوروبية، لتخطي الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.

المصدر: uefa.com