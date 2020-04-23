"اليويفا" يعلن تأجيل بطولة أوروبا للسيدات 2021 لعام واحد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، تأجيل بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 في إنجلترا لعام واحد، حتى يوليو 2022.

The #UEFAExCo today confirmed that the postponed UEFA Women’s EURO 2021 will be played in England from 6 July to 31 July 2022. — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

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وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي قتل الآلاف حول العالم.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات عام 2022 في السادس من يوليو بينما سيقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

المصدر: رويترز