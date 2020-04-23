 
مباشر

"اليويفا" يعلن تأجيل بطولة أوروبا للسيدات 2021 لعام واحد

الرياضة

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq7g

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، تأجيل بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 في إنجلترا لعام واحد، حتى يوليو 2022.

إقرأ المزيد
"اليويفا" يؤجل بطولة كأس أمم أوروبا حتى صيف عام 2021

وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي قتل الآلاف حول العالم.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات عام 2022 في السادس من يوليو بينما سيقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا