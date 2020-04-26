وفاة رياضي بحريني بعمر 23 عاما

نعى الاتحاد البحريني لرفع الأثقال الأحد، اللاعب سلمان الكندي الذي مثل منتخب بلاده فى العديد من المنافسات الدولية إثر نوبة قلبية أدت إلى وفاته عن عمر 23 عاما.

وحقق سلمان الكندي إنجازات كثيرة في مشاركاته السابقة، وكان يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تأجلت حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفاة البحريني لرفع الأثقال اللاعب سلمان الكندي اثر سكتة قلبية مفاجئة

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إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، pic.twitter.com/1imCirJofo — بشير آل سعيد (@pasher_alsaeed) April 26, 2020

وأحرز الكندي، سلسلة من الإنجازات في بطولتي آسيا وغرب آسيا الأخيرتين، اللتين أقيمتا في الأردن.

واستطاع الكندي تحقيق 3 ميداليات فضية في بطولة الخليج السابقة.

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المصدر: وكالات