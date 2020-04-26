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وفاة رياضي بحريني بعمر 23 عاما

الرياضة

وفاة رياضي بحريني بعمر 23 عاما
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نعى الاتحاد البحريني لرفع الأثقال الأحد، اللاعب سلمان الكندي الذي مثل منتخب بلاده فى العديد من المنافسات الدولية إثر نوبة قلبية أدت إلى وفاته عن عمر 23 عاما.

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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وأعضاء الجهاز الفني والاداري بالإتحاد ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لرفع الأثقال وجميع منتسبي اللعبة بالمملكة بأحر التعازي والمواساة للأشقاء بوفاة لاعب المنتخب البحريني لرفع الأثقال سلمان الكندي سائلين المولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون..

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وحقق سلمان الكندي إنجازات كثيرة في مشاركاته السابقة، وكان يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تأجلت حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأحرز الكندي، سلسلة من الإنجازات في بطولتي آسيا وغرب آسيا الأخيرتين، اللتين أقيمتا في الأردن.

واستطاع الكندي تحقيق 3 ميداليات فضية في بطولة الخليج السابقة.

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المصدر: وكالات

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