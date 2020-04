وفاة رياضي بحريني بعمر 23 عاما

View this post on Instagram

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وأعضاء الجهاز الفني والاداري بالإتحاد ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لرفع الأثقال وجميع منتسبي اللعبة بالمملكة بأحر التعازي والمواساة للأشقاء بوفاة لاعب المنتخب البحريني لرفع الأثقال سلمان الكندي سائلين المولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون..