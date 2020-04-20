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وفاة لاعب نادي لوكوموتيف موسكو عن عمر 22 عاما (صور)

الرياضة

وفاة لاعب نادي لوكوموتيف موسكو عن عمر 22 عاما (صور)
www.fclm.ru
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نعى نادي لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الاثنين، وفاة لاعبه الشاب إينوكينتي ساموخفالوف عن عمر 22 عاما أثناء تدريبات كان يقوم بها في الحجر الصحي المنزلي للمحافظة على لياقته البدنية.

وقال نادي العاصمة الروسية في بيان: "توفي اليوم مدافع (كازانكا) إينوكينتي ساموخفالوف. تاركا وراءه ابنا وزوجة. لقد كان شخصا طيبا وودودا وصديقا جيدا. نقدم تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه".

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وكان الراحل الشاب يلعب في الفريق الرديف لنادي لوكوموتيف والذي يدعى "كازانكا".

وقال مدرب كازانكا في اتصال مع وكالة "rsport" الروسية بأن اللاعب توفي بسبب سكتة قلبية أثناء التدريبات.

المصدر: rsport.ria.ru

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