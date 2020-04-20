وفاة لاعب نادي لوكوموتيف موسكو عن عمر 22 عاما (صور)

نعى نادي لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الاثنين، وفاة لاعبه الشاب إينوكينتي ساموخفالوف عن عمر 22 عاما أثناء تدريبات كان يقوم بها في الحجر الصحي المنزلي للمحافظة على لياقته البدنية.

Воспитанник "Локомотива" Самохвалов скончался в возрасте 22 летhttps://t.co/RQ6Yxc585Spic.twitter.com/0CNTlkY1x4 — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 20, 2020

وقال نادي العاصمة الروسية في بيان: "توفي اليوم مدافع (كازانكا) إينوكينتي ساموخفالوف. تاركا وراءه ابنا وزوجة. لقد كان شخصا طيبا وودودا وصديقا جيدا. نقدم تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه".

Сегодня скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов.



У него остались жена и сын.



Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.https://t.co/OOFwYG2DNT — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 20, 2020

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وكان الراحل الشاب يلعب في الفريق الرديف لنادي لوكوموتيف والذي يدعى "كازانكا".

وقال مدرب كازانكا في اتصال مع وكالة "rsport" الروسية بأن اللاعب توفي بسبب سكتة قلبية أثناء التدريبات.

المصدر: rsport.ria.ru