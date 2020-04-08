وفاة بطلة روسيا في السباحة عن عمر 32 عاما

أعلن اتحاد السباحة الروسي عن وفاة بطلة السباحة لعام 2006 ، كسينيا فيريشاغينا في سن الثالثة والثلاثين.

وحسب تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية فإن مأساة فقدان السباحة الشابة لم يكن له علاقة بجائحة فيروس كورونا، بل نتيجة صراع طويل مع مرض آخر مزمن.

Ушла из жизни чемпионка России по плаванию из Кирово-Чепецка Ксения Верещагинаhttps://t.co/NEqeubOtUMpic.twitter.com/jrwDk6M5ZI — Newsler.ru (@newskirov) April 7, 2020

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في عام 2006، فازت كسينيا ببطولة روسيا للسباحة مسافة 200 متر صدر، كما شاركت مع منتخب بلادها في الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وبكين 2008.

المصدر: "تاس"