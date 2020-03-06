فيروس "كورونا" يوقف كل الأنشطة الرياضية في إيران

أعلنت لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في مجال الرياضة بإيران، إيقاف كل الأنشطة الرياضية في البلاد حتى 20 مارس المقبل، تحسبا من تفشي الفيروس.

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ووفق بيان صادر عن اللجنة، فإنه "في ضوء تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول استمرار الظروف القائمة بشأن تفشي هذا الفيروس وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، فقد تقرر إيقاف كل الأنشطة الرياضية في أنحاء البلاد، ومنها دوريات كرة القدم، وجميع المراكز الرياضية والتمارين والمنافسات".

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم أجريت على مدى أسبوعين من دون جمهور قبل أن يصدر هذا القرار بوقف كل المباريات حتى 20 مارس الجاري.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، أعلن الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 107 أشخاص والمصابين إلى 3513 والمتعافين إلى 739.

المصدر: فارس