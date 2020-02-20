 
مباشر

شاهد لقطة كوميدية.. لاعب يتدحرج على أرض الملعب مقلدا تحايل خصمه

الرياضة

شاهد لقطة كوميدية.. لاعب يتدحرج على أرض الملعب مقلدا تحايل خصمه
AFP JAVIER SORIANO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb4m

سخر مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي ريان بابل، بطريقة طريفة من أحد لاعبي مضيفه خيتافي الإسباني، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسقط اللاعب الكاميروني آلان نيوم مدافع خيتافي على الأرض بعد احتكاك مع بابل وأخذ يتدحرج على أرضية الملعب مدعيا تعرضه لإصابة مؤلمة بهدف إضاعة الوقت، ليبادر اللاعب الهولندي بتقليده سخرية منه.

إقرأ المزيد
خيتافي يهزم أياكس أمستردام بثنائية برازيلية
خيتافي يهزم أياكس أمستردام بثنائية برازيلية

وتعرض أياكس أمستردام لهزيمة مؤثرة بهدفين من دون رد، ليصعب بذلك من مهمته في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه "يوهان كرويف أرينا"، يوم الخميس المقبل.

 

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم