شاهد لقطة كوميدية.. لاعب يتدحرج على أرض الملعب مقلدا تحايل خصمه

سخر مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي ريان بابل، بطريقة طريفة من أحد لاعبي مضيفه خيتافي الإسباني، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسقط اللاعب الكاميروني آلان نيوم مدافع خيتافي على الأرض بعد احتكاك مع بابل وأخذ يتدحرج على أرضية الملعب مدعيا تعرضه لإصابة مؤلمة بهدف إضاعة الوقت، ليبادر اللاعب الهولندي بتقليده سخرية منه.

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وتعرض أياكس أمستردام لهزيمة مؤثرة بهدفين من دون رد، ليصعب بذلك من مهمته في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه "يوهان كرويف أرينا"، يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات