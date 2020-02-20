خيتافي يهزم أياكس أمستردام بثنائية برازيلية

واصل فريق خيتافي الإسباني تألقه ومغامراته في الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بفوزه عليه (2-0)، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من "يوروبا ليغ"

وأحرز هدفي الفريق الإسباني كل من الثنائي البرازيلي، المهاجم ديفيرسون بروم سيلفا، والمدافع روبرت كينيدي نونيس، في الدقيقتين (37 و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" بمدينة خيتافي.

واقترب خيتافي بعد هذه النتيجة من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والصعود إلى دور الستة عشر من المسابقة على حساب أياكس أمستردام، حيث سيكون من الصعب الأخير على الأخير تعوض هذه النتيجة في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه "يوهان كرويف أرينا" يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات