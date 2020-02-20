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شاهد.. شباك "الشياطين الحمر" تهتز بهدف عالمي "لوب"

الرياضة

شاهد.. شباك
Globallookpress
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نجا فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من كمين مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البلجيكي إمانويل دينيس بونافونتور التسجيل لأصحاب الأرض بهدف رائع أحرزه مبكرا، في الدقيقة 15، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء "لوب" من فوق حارس مرمى مانشستر يونايتد المتقدم الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

وأدرك المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال التعادل للشياطين الحمر، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "جان برايدال" في مدينة بروج البلجيكية.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، في ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

المصدر: "MatchTV" 

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