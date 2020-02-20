شاهد.. شباك "الشياطين الحمر" تهتز بهدف عالمي "لوب"

نجا فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من كمين مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البلجيكي إمانويل دينيس بونافونتور التسجيل لأصحاب الأرض بهدف رائع أحرزه مبكرا، في الدقيقة 15، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء "لوب" من فوق حارس مرمى مانشستر يونايتد المتقدم الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

⚽ Ромеро, ты куда? «Брюгге» наказал вратаря «МЮ» за необдуманный выход. А голевая – у Миньоле 👏



А Марсьяль уже сравнял:https://t.co/IPONxPQZ5Epic.twitter.com/sl3Go9yF8k — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2020

وأدرك المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال التعادل للشياطين الحمر، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "جان برايدال" في مدينة بروج البلجيكية.

По привозам – 1:1. Марсьяль подловил защиту «Брюгге» и сравнял счет в матче



Второй тайм точно будет 🔥https://t.co/IPONxPQZ5Epic.twitter.com/x1YaotLu4o — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2020

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، في ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

المصدر: "MatchTV"