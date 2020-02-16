الإسماعيلي المصري يضع قدمه في نهائي بطولة الأندية العربية على حساب الرجاء المغربي (فيديو)
حقق الإسماعيلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
#الإسماعيلي يتقدم.. فخرالدين بن يوسف يسجل هدف التقدم للفريق المصري من ركلة جزاء#الإسماعيلي_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/XmoZpBS5cB— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2020
وسجل هدف المباراة الوحيد، لاعب الإسماعيلي، التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
من مدينة #الإسماعيلية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 16, 2020
📸 صورة الهدف..
⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي..
#الإسماعيلي_المصري : 1
- فخرالدين بن يوسف (51) من ركلة جزاء. #الرجاء_المغربي : 0
ذهاب #نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/lTYXMm3dZO
وبهذا الفوز، وضع الإسماعيلي قدما في المباراة النهائية للمسابقة، بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية في الـ15 من مارس المقبل.
المصدر:وكالات