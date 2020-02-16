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الإسماعيلي المصري يضع قدمه في نهائي بطولة الأندية العربية على حساب الرجاء المغربي (فيديو)

الرياضة

الإسماعيلي المصري يضع قدمه في نهائي بطولة الأندية العربية على حساب الرجاء المغربي (فيديو)
UAFAAC/twitter
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حقق الإسماعيلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وسجل هدف المباراة الوحيد، لاعب الإسماعيلي، التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

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وبهذا الفوز، وضع الإسماعيلي قدما في المباراة النهائية للمسابقة، بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية في الـ15 من مارس المقبل.

المصدر:وكالات

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