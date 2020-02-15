الاتحاد السعودي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية على حساب آسفي المغربي (فيديو)
حجز الاتحاد السعودي بطاقة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب فوزه على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ربع نهائي المسابقة.
وسجل مهاجم الاتحاد، البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
هدف بالكعب..#رومارينيو يسجل الهدف الأول لفريقه #الاتحاد بالدقيقة 49#أولمبيك_آسفي_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/6IxePhIli2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 15, 2020
وتأهل الاتحاد إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على منافسه المغربي في مجموع المباراتين 2-1، عقب تعادل الفريقين 1-1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.
🎥| شاهد ملخص مواجهة #الاتحاد_اولمبيك_اسفي في إياب ربع النهائي من #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال 1-0 https://t.co/ULAdOgy8lm#الاتحاد_قوة— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 15, 2020
وسيواجه الاتحاد مواطنه فريق الشباب في الدور قبل النهائي، بعد تأهل الأخير إلى الدور ذاته عقب فوزه على الشرطة العراقي 7-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
المصدر: RT