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الاتحاد السعودي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية على حساب آسفي المغربي (فيديو)

الرياضة

الاتحاد السعودي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية على حساب آسفي المغربي (فيديو)
ittihad/twitter
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حجز الاتحاد السعودي بطاقة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب فوزه على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ربع نهائي المسابقة.

وسجل مهاجم الاتحاد، البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وتأهل الاتحاد إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على منافسه المغربي في مجموع المباراتين 2-1، عقب تعادل الفريقين 1-1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.

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وسيواجه الاتحاد مواطنه فريق الشباب في الدور قبل النهائي، بعد تأهل الأخير إلى الدور ذاته عقب فوزه على الشرطة العراقي 7-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT

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