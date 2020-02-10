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بالفيديو..الرجاء المغربي يتأهل عربيا رغم الخسارة أمام مولودية الجزائر

الرياضة

بالفيديو..الرجاء المغربي يتأهل عربيا رغم الخسارة أمام مولودية الجزائر
AFP FADEL SENNA
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نجح الرجاء الرياضي المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، رغم الخسارة أمام ضيفه مولودية الجزائر 0-1 الأحد، في مواجهة إياب ربع النهائي.

وسيواجه الفريق البيضاوي الإسماعيلي المصري في دور نصف النهائي، إذ جاء تأهله بسبب فوزه في الذهاب على المولودية 2-1.

وسجل الهدف الوحيد لمولودية الجزائر، سامي فريوي، في الدقيقة41، بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري، بسبب خطأ ارتكبه الحارس أنس الزنيتي، مستعينا بتقنية الحكم المساعد VAR، ونفذها فريوي بنجاح.

وحاول لاعبو مولودية الجزائر مضاعفة الغلة في الدقائق الأخيرة، بالضغط على مرمى الحارس الزنيتي، وهو ما جعل لاعبي الرجاء يتراجعون للوراء، حيث عاشوا لحظات عصيبة، قبل أن ينهي الحكم المباراة معلنا فوز الضيوف، بهدف نظيف، لكنه لم يكن كافيا لتأهلهم.

المصدر: وكالات

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