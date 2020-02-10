بالفيديو..الرجاء المغربي يتأهل عربيا رغم الخسارة أمام مولودية الجزائر

نجح الرجاء الرياضي المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، رغم الخسارة أمام ضيفه مولودية الجزائر 0-1 الأحد، في مواجهة إياب ربع النهائي.

وسيواجه الفريق البيضاوي الإسماعيلي المصري في دور نصف النهائي، إذ جاء تأهله بسبب فوزه في الذهاب على المولودية 2-1.

وسجل الهدف الوحيد لمولودية الجزائر، سامي فريوي، في الدقيقة41، بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري، بسبب خطأ ارتكبه الحارس أنس الزنيتي، مستعينا بتقنية الحكم المساعد VAR، ونفذها فريوي بنجاح.

كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 0 - 1 مولودية الجزائر | هدف المباراة الوحيد HD



• رسميا تأهل الرجاء المغربي الى دور 4

• نتيجة الذهاب (الرجاء 2 - 1 مولودية)



pic.twitter.com/uDZudIvo87 — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) February 9, 2020

وحاول لاعبو مولودية الجزائر مضاعفة الغلة في الدقائق الأخيرة، بالضغط على مرمى الحارس الزنيتي، وهو ما جعل لاعبي الرجاء يتراجعون للوراء، حيث عاشوا لحظات عصيبة، قبل أن ينهي الحكم المباراة معلنا فوز الضيوف، بهدف نظيف، لكنه لم يكن كافيا لتأهلهم.

المصدر: وكالات