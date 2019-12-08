البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على السعودية (فيديو)

تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم المنتخب البحريني محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وفوت المنتخب السعودي فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة عندما أضاع سلمان الفرج قائد "الأخضر" ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

فيديو : سلمان الفرج يضيع فرصة التقدم لمنتخب #السعودية بعد اهداره لركلة جزاء في الدقيقة 12 في نهائي #خليجي_24 ... #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/1d7tYN01fg — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2019

وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

رسميا

المنتخب البحريني بطلا لكاس الخليج العربي 24 لأول مرة بتاريخه الف مبروك للشعب البحريني #خليجي24#كاس_الخليجpic.twitter.com/GJzKIi54O2 — كأس الخليج العربي (@GulfCup_24) December 8, 2019

المصدر: RT