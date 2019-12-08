شاهد.. أمير قطر يتوج منتخب البحرين بكأس الخليج (فيديو)

توج أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب البحريني بلقب النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السعودي 1-0 اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها قطر.

فيديو.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتوج منتخب البحرين بلقب بطل #خليجي24.. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع@TamimBinHamadpic.twitter.com/cDupj0sl5q — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2019

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم المنتخب البحريني محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

المصدر: RT