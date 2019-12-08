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شاهد.. أمير قطر يتوج منتخب البحرين بكأس الخليج (فيديو)

الرياضة

شاهد.. أمير قطر يتوج منتخب البحرين بكأس الخليج (فيديو)
AFP KARIM JAAFAR
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توج أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب البحريني بلقب النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السعودي 1-0 اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها قطر.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم المنتخب البحريني محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

المصدر: RT

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