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قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى "يورو 2020"

الرياضة

قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى
AFP Koen van Weel
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تأهل 12 منتخبا، حتى الآن، إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، وذلك قبل جولة من التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020" مباشرة.

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وشهدت هذه التصفيات إنجازا تاريخيا لمنتخب فنلندا، الذي بلغ لأول مرة إلى نهائيات البطولة القارية.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى نهائيات "يورو 2020".

المجموعة الأولى (A):

- إنجلترا

- التشيك

المجموعة الثانية (B):

- أوكرانيا

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المجموعة الثالثة (C):

- ألمانيا

- هولندا

المجموعة الخامسة (E):

- كرواتيا

المجموعة السادسة (F):

- إسبانيا

- السويد

المجموعة السابعة (G):

- بولندا

- النمسا

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المجموعة الثامنة (H):

- فرنسا

- تركيا

المجموعة التاسعة (I):

- بلجيكا

- روسيا

المجموعة العاشرة (J):

- إيطاليا

- فنلندا

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وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم ألأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT 

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