السويد تلتحق بركب المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"  

بلغ منتخب السويد نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، عقب فوزه على مضيفه الروماني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة للتصفيات.

وأحرز ثنائية الضيوف كل من المهاجمين، ماركوس بيرغ، وروبين كايسون، في الدقيقتين (18 و34) على الترتيب.

ورفع منتخب السويد رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة (9 مباريات)، في المركز الثاني للمجموعة الثانية، ليضمن تأهله إلى نهائيات "يويو 2020" بعد أن أصبح بعيدا عن متناول أقرب ملاحقيه، وهما المنتخبان الروماني والنرويجي صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 14 نقطة لكل منهما.

بينما كان المنتخب الإسباني قد ضمن تأهله في الجولة الماضية، واكتسح ضيفه المالطي بسبعة أهداف من دون رد في هذه الجولة، ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 23 نقطة.

المصدر: وكالات