قطار انتصارات "الشياطين الحمر" يعبر محطة روسيا بنجاح (فيديو)

واصل منتخب بلجيكا سلسلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، على حساب مضيفه الروسي إثر فوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة.

وافتتح اللاعب البلجيكي ثورغان هازارد التسجيل لبلاده، في الدقيقة 19، وأضاف شقيقه النجم إيدين هازارد هدفين متتاليين، في الدقيقتين (33 و40)، واختتم المهاجم روميلو لوكاكو رباعية الضيوف، في الدقيقة 72 من المبارة التي أقيمت في مدينة بطرسبورغ الروسية. بينما سجل الروسي غيورغي دجيكيا هدف أصحاب الأرض اليتيم، بحلول الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وحقق المنتخب البلجيكي انتصاره التاسع على التوالي من دون هزائم أو تعادلات، ويتصدر قائمة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة، برصيد 27 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الروسي.

وحسم منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" بذلك صدارته للمجموعة، كما كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2020" في وقت سابق، رفقة روسيا.

المصدر: RT