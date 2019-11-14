إنجلترا تهز الجبل الأسود (فيديو)

أمطر المنتخب الإنجليزي شباك ضيفه مونتينيغرو "الجبل الأسود" بسبعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأحرز قائد منتخب "الأسود الثلاثة" هاري كين ثلاثة أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض، في الدقائق (19، 24، 37). بينما تناوب على تسجيل الأهداف الأخرى كل من، أليكس أوكسليد تشامبرلين (د. 11)، وماركوس راشفورد (د. 30)، وألكسندر شوفراناتش (د. 66 خطأ في مرماه)، وتامي أبراهام (د. 84).

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ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، وضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2020"، رفقة وصيفه التشيكي (15 نقطة)، الذي حسم البطاقة الثانية لصالحه عقب فوزه (2-1) على ضيفه منتخب كوسوفو، صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

بينما بقي منتخب مونتينيغرو (الجبل الأسود) في المركز الخامس الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

المصدر: وكالات