شاهد.. رونالدو يتلألأ مع البرتغال في تصفيات "يورو 2020"

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفه الليتواني (6-0)، في اللقاء الذي جمهما اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وأحرز رونالدو هدفين متتاليين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، و22)، والهدف السادس، في الدقيقة 65، ليوقع الدون على "هاتريك"، ويصبح على بُعد هدفين فقط للوصول إلى هدفه رقم 100 مع منتخب البرتغال.

🏆 Portugal 🇵🇹 vs Lithuania 🇱🇹 | CRISTIANO RONALDO PROVES HATERS WRONG AFTER SCORING A HAT-TRICK FOR PORTUGAL. SOMETHING LIONEL MESSI CAN HARDLY DO FOR

ARGENTINA. pic.twitter.com/GRosGfB64o — D9INE (@D9INE_XF) 14 ноября 2019 г.

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بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من، لويس ميغيل ألفونسو، وغونسالو باسيينسيا، وبرناردو سيلفا، في الدقائق (52، 56، 63) على الترتيب.

ورفع منتخب البرتغال رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 14 نقطة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية (B).

بينما يتصدر منتخب أوكرانيا قائمة هذه المجموعة، برصيد 19 نقطة (7 مباريات)، وضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2020" في الجولة الماضية، عقب فوزه على البرتغال بالذات بهدفين مقابل هدف واحد.

في حين يتذيل منتخب ليتوانيا قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT