فنلندا تسطر التاريخ

تأهل منتخب فنلندا لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، بعد فوزه على ليختنشتاين (3-0)، اليوم الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وافتتح المهاجم الفنلندي، ياسي تومينين، التسجيل في الدقيقة 64، ومن ثم أضاف زميله المهاجم تيمو بوكي هدفين، الأول في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 75.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة واحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة، ليضمن تأهله رسميا إلى "يورو 2020"، رفقة منتخب إيطاليا المتصدر برصيد 24 نقطة، ويواجه في وقت لاحق من اليوم، البوسنة والهرسك.

المصدر: وكالات