محرز يشكك في صحة هدف محمد صلاح بالاستعانة بهاتف مشجع

استعان النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بهاتف أحد المشجعين في المدرجات، من أجل عرض فيديو هدف محمد صلاح نجم ليفربول على زملائه والتشكيك في صحته.

والتقطت عدسات الكاميرات محرز، وهو يشكك في الهدف الثاني الذي سجله صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، والتي انتهت بفوز الأخير 3-1 الأحد في قمة الدوري الإنجليزي، بداعي وجود مخالفة التسلل ضد النجم المصري ولكن تقنية الفار أثبتت فيما بعد صحة الهدف.

واستعرض محرز الذي لم يشارك في المباراة وجلس على مقاعد البدلاء، الهدف من زاوية أخرى لمساعد مدرب السيتي مايكل أرتيتا، بعدما قام أحد مشجعي السيتي بإعطائه هاتفه من المدرجات خلف مقاعد البدلاء.

#رياض_محرز يستعين بهاتف أحد المشجعين أثناء مباراة #ليفربول و #مان_سيتي ويعرض فيديو على المدرب المساعد #أرتيتا.. كانت اللقطة بعد الهدف الثاني لليفربول 🤔 pic.twitter.com/xM0RROmia2 — Kooora (@kooora) November 10, 2019

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وأثارت هذه اللقطة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعانة لاعب بهاتف مشجع للتحقق من حالات تحكيمية.

وشهدت المباراة اعترض بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي كثيرا على قرارات حكم المباراة، واتهمه بعدم احتساب ركلتي جزاء لفريقه من لمستي يد على "الريدز".

بهذا الفوز عزز ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن أبرز منافسيه مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.

المصدر: "تويتر"