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ليفربول يقهر السيتي ويغرد بصدارة "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يقهر السيتي ويغرد بصدارة
Gettyimages.ru
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عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ12 من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 6 و13 و51 على الترتيب، فيما سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، موسعا الفارق إلى 9 نقاط مع السيتي (25 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الرابع، متأخرا بنقطة عن ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

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المصدر: وكالات

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