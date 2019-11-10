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صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة "البريميرليغ"

الرياضة

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة
AFP FRANÇOIS WALSCHAERTS
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يستضيف ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، في قمة مباريات الجولة الـ12 من "البريميرليغ"، اليوم الأحد.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيتي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، لوفرين، روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

في خط الدفاع: فرناندينيو، جون ستونز، وولكر.

في خط الوسط: أنجيلينو، رودريغو، غوندوغان، دي بروين.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينغ، سيرجيو أغويرو.

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المصدر: "LFC/ManCity/twitter"

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