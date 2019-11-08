ضمانات أمنية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

قالت شرطة منطقة مرسيسايد، إنها أطلقت عملية شاملة للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف أو حوادث غير مرغوب فيها، حين يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في "البريميرليغ" الأحد.

وقال بول وايت قائد شرطة مرسيسايد في بيان: "كما هو الحال في أي مباراة، أطلقنا عملية أمنية شاملة وملائمة قبل مباراة الأحد المقبل، وأجرينا اتصالات مع كلا الناديين ومجموعات المشجعين.

وأضاف: "نحن على علم بالمنشور الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقبال حافلة السيتي. سارت المباراة الأخيرة بسلاسة ونعمل على ضمان أن تقام هذه المباراة بكل أمان للجميع مع تقليص احتمالات حدوث أي تعطيل للسكان المحليين والطرق".

Merseyside police give Man City safety assurances for Liverpool clash - LFC News https://t.co/4lRnIqbb1Apic.twitter.com/UakI6CeJZn — liverpoolnews2019 (@liverpoolnews26) November 8, 2019

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وأفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق اليوم، بأن السيتي أعرب عن قلقه على سلامة لاعبيه بعد أن ظهرت دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو مشجعي ليفربول للوقوف على الطريق المؤدي إلى ملعب "أنفيلد" واستقبال حافلة مانشستر سيتي "بالمشاعل والقوارير والأعلام".

وتعرضت حافلة سيتي لأضرار في ظروف مماثلة في أبريل 2018 حين وصلت إلى أنفيلد لخوض مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحينها أضاء جمهور ليفربول مشاعل حمراء وقذفوا بقوارير وعبوات المشروبات الغازية تجاه نوافذ الحافلة.

وأصيب ضابطا شرطة خلال تلك الأحداث. وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" غرامة قدرها 20 ألف يورو (22036 دولارا) على ليفربول الذي قدم اعتذارا "صريحا" إلى السيتي.

المصدر: رويترز